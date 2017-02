Mellofansen laddar upp

Melloyran drog in över länet redan tidigare i veckan och under lördagseftermiddagen pågick uppladdningen för fullt på Speakers Corner i Växjö.



Johanna har åkt från Öland för att se genrepet och känna in mellostämningen på stan.



– Jag är ett hängivet fan sedan barnsben. Jag kan ju säga att det är en av de bättre deltävlingarna. Det blir nog fruktansvärt jämnt men kanske Robin vinner, säger hon.



Joakim och dottern Molly befann sig också på stan för att stampa vinterskorna i takt med schlagermusiken.



– Det är mycket folk och barnen hoppar och leker. Det är roligt!