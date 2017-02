Beslut idag: Miljöfarliga högar ska tas bort

Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge beslutade idag att fastighetsägaren till sågverkstomten i Marhult utanför Lenhovda inom en månad ska presentera en plan på hur de gamla bilresterna ska kunna avlägsnas från platsen.

– De fyra veckorna gäller från det datum då fastighetsägaren blir delgiven beslutet. Får vi inte in någon plan kan det bli aktuellt med ett vite på en halv miljon kronor, men vi hoppas ju att han ska ta sitt förnuft till fånga, säger Ingemar Hugosson (C), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Någon exakt tidsgräns för vitet är dock inte satt ännu.

– Vi avvaktar med det tills vi vet hur det blir med planen. Frågan om vitet får i så fall bli ett nytt beslut för nämnden, säger Ingemar Hugosson (C).

Som P4 Kronoberg berättat tidigare har den gamla sågverkstomten orsakat starka protester bland grannar till tomten. Bland annat har en protestlista med 80 namnunderskrifter lämnats till Uppvidinge kommun, där byborna i Marhult kräver att det miljöfarliga skräpet tas bort från tomten.