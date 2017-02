Förlust för Lakers efter straffläggning mot Malmö

Serieledaren har nu tagit poäng i 19 raka SHL-matcher. Extrapoängen tog dock Malmö hand via vinst i straffläggningen.



Den 10 december förlorade Växjö borta mot Frölunda - sedan dess har smålänningarna tagit poäng i 19 raka SHL-matcher, varav 17 segrar.

I Malmö Arena var det dock ytterst nära att poängsviten gick om intet. Det var nämligen blott 9,2 sekunder kvar på matchklockan när Olli Palola, i spel sex mot fem, skickade in 3-3-pucken bakom Christopher Nihlstorp i hemmamålet.



Förlängningen slutade mållös och i straffläggningen sköt sedan Rhett Rakhshani och André Benoit extrapoängen till Malmö.



Innan dess hade Växjö hämtat upp ett 0-2-underläge till 2-2 - inom loppet av 15 sekunder.



Efter 11.18 minuter av den tredje perioden styrde Robert Rosén in 1-2-pucken på pass från Eric Martinsson. 15 sekunder senare dundrade backen Martinsson in 2-2 efter att Malmös André Benoit slagit en huvudlös passning i egen zon.



Ändå såg det ut att bli förlust efter att Fredrik Händemark, med knappt sex minuter kvar att spela, styrt in 3-2-målet i numerärt överläge bakom Viktor Andrén i Växjömålet. Palola ville dock annorlunda och räddade serieledarens poängsvit med sin sena kvittering.