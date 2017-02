Brorsson sprang hem tredje Kronobergguldet

Igår var det Angelica Bengtsson och Fanny Roos som fick ställa sig högst upp på pallen under inomhus-SM i friidrott i Växjö. Idag var det Alexander Brorsson, tävlandes för Växjöklubben Athletics 24 seven, som var bäst när det gällde. Löparen var snabbast av alla under 60 meter häck-finalen, även om försöksheatet var snabbare än finalen. Faktum är att Brorsson slog sitt personliga rekord under försöket då han sprang in på 7.72.

– Det blev ju ett guld i alla fall. Mitt första lopp var väldigt bra. Det var personbästa, så en bra tid tar jag i alla fall med mig från den här tävlingen, säger Alexander Brorsson.

Vägen mot guldet var inte helt problemfri för Brorsson eftersom starten fick göras om då löparna tyckte att det dröjde för lång tid innan startskottet gick.

– Man höll så länge på startskottet att flera av oss undrade om det var något fel på utrustningen. Jag var väl den som främst trodde det hade gått fel någonstans, så jag låg kvar när skottet gick. Egentligen är det fel av mig, jag ska bara lyssna på skott men det tog så extremt lång tid så jag tänkte att något var fel, säger Alexander Brorsson.

IFK Växjös Simon Assarsson tog hem en bronsmedalj i herrarnas stavhopp.