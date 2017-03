Sju toppchefer i Kronoberg tror på framtiden

Håkan Svedman är landschef för IKEA Svenska försäljnings AB. Den delen av Ikea har 7000 anställda och omsatte mellan september 2015 och augusti 2016 drygt 16 miljarder. Företaget ser positivt på framtiden, men konstaterar att det i en orolig värld handlas mindre. Håkan Svedman tror att mångfaldsfrågan blir allt viktigare och att kunderna vill veta hur företag står i till exempel frågan om människors lika värde.

Per Thorsell är vd på Profilgruppen i Åseda. Han har cirka 400 anställda och ökade omsättningen från 950 miljoner 2015 till drygt 1,1 miljarder 2016. Företaget ser positivt på framtiden. Det är en blandindustri och finns på många områden som gör företaget mer stabilt och skapar trygghet. Enligt Per Thorsell så har det aldrig varit så mycket orosmoment som nu men just nu är det en bra marknadskonjunktur i Sverige.

Krister Ågren är vd på Electrolux i Ljungby och har cirka 400 anställda. Företaget håller på att expandera. Han ser positivt de kommande åren på grund av en bra försäljningsutveckling. Krister Ågren konstaterar att företaget påverkas av omvärlden, men vill inte kommentera det ytterligare.

Gert-Eric Lindquist är vd på Nibe i Markaryd. Hela koncernen omsatte förra året över 15 miljarder, bara i Markaryd över 3 miljarder. I Markaryd är det 1000 anställda. När det gäller det interna arbetet så ser det förspänt ut. Produkterna ligger i tiden. Gert-Eric Lindquist oroas mer över regeringens företagspolitik än för Brexit, Trump och Putin.

Santhe Dahl, koncernchef på Vida Timber. Företaget omsatte 2016 4,5 miljarder. Han konstaterar att branschen svänger snabbt men att produkterna ligger i tiden. Donald Trump är ny men i det korta perspektivet kan det sätta fart på ekonomin. Om det däremot införs tullar på importen så kommer det bli negativt.

Jörgen Sjöstrand, vd på Volvo i Braås, cirka 800 anställda. Väntar sig att omsättningen kommer att öka jämfört med både 2015 och 2016. Utvecklingen i Nordamerika skapar tillsammans med diskussionen om att stänga gränser osäkerhet, säger han.

Terje Haglund, vd, på Lessebo papers har cirka 120 anställda. Företaget omsatte 2016 380 miljoner och ser också positivt på framtiden. Det är stor efterfrågan på det som tillverkas. Brexit har påverkat en del men eftersom företaget bara säljer i Europa påverkar Donald Trump i nuläget ingenting.