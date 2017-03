Över 1 600 föräldrar betalar inte underhåll för sina barn

Ungefär en femtedel av dem är mammor, resten är pappor. Totalt finns det 124.000 bidragsskyldiga föräldrar enligt Försäkringskassan.

En femtedel av dem bor i utlandet, men även i Stockholm bor en stor andel, visar statistik för 2016, som Nyhetsbyrån Siren sammanställt.

- I den grupp där en av föräldrarna bosatt sig utomlands, så är det en större andel som inte kommer överens i frågan om barnets försörjning, säger Jenny Cederborg, enhetschef på Försäkringskassan.

I alla län är det fler bidragsskyldiga män än kvinnor.

Cirka 16.000 kvinnor och 108.000 män är bidragsskyldiga. Det innebär att de av någon anledning inte betalar underhållsbidrag för sina barn. Istället får boföräldern underhållsstöd från Försäkringskassan - pengar som den förälder som inte bor med barnet blir tvungen att betala in till Försäkringskassan om det finns ekonomisk förmåga.

Nya regler har gett få omprövningar.

Sedan april 2016 gäller nya regler som innebär att om betalningarna till Försäkringskassan har fungerat i sex månader, ska föräldarna själva komma överens om underhållet, utan Försäkringskassan som mellanhand.

- Vi började handlägga utifrån de nya reglerna under november månad, så det är för tidigt att redan nu göra en summering av vilka effekter lagändringen totalt sett har haft. Bilden just nu är att det är få omprövningar inom underhållsstöd som beror just på den nya lagstiftningen, säger Jenny Cederborg, enhetschef på Försäkringskassan, till Nyhetsbyrån Siren.