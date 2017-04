Just nu: Dement man i hög hatt försvunnen

Polisen har gått ut med signalement och har också lagt ut en bild på mannen på Växjöpolisens Facebooksida, med anhörigas tillstånd. Han har troligtvis kavaj, hög hatt och glasögon, enligt polisen.

– Det är ett stort antal patruller ute och letar, säger Fredrik Bratt vid polisens ledningscentral.

Mannen är dement och det är oklart exakt när han försvann från hemmet, men det ska ha varit någon gång under förmiddagen, enligt polisen. Fallet behandlas nu som en egen insats, under Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Helikopter har kallats in för att hjälpa till i sökandet.

– Vädret är gynnsamt i alla fall, säger Fredrik Bratt.

Numret för den som har information till polisen är som vanligt 114 14.