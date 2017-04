Vendela C. Hollström gör årets pridelåt

Vendela har medverkat i Lilla Melodifestivalen som 10 åring, Idol och studerat på Academy of Music and business i Tingsryd.

Hennes låt heter Nothing can bring us down och kommer att spelas för allra första gången nånsin, här i P4 Kronoberg nu på fredagmorgon, efter 08:30-nyheterna. Missa inte det.