Östers drömstart fortsätter – tog tredje raka segern

Östers IF hade en gås oplockad med IK Frej/Täby. Det var just IK Frej som spelade ner Östers IF i Division 1 för snart tre år sedan.

Under måndagen tog man revansch. Jonathan Drotts mål i den 15 minuten räckte till seger, 1-0.

Jonathan Levi blev utvisad i den 66 minuten – men Öster lyckades försvara sin ledning matchen ut.