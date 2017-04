"Polisens arbete går för långsamt"

Det är kommunstyrelsens Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) som tillsammans med säkerhetschef Jan Ottosson och kommunchef Monica Skagne bjuder in regionpolischefen Carina Persson till samtal.

Växjö kommun vill diskutera incidenter och oroande tendenser i delar av kommun, och komma fram till tänkbara åtgärder. Bland annat ser man problem med signalerna om att antalet poliser kommer att minska i kommunen.

- Vi är oroade över utvecklingen och vi tycker polisens arbete mot en tryggare kommun går för långsamt, säger Anna Tenje i ett pressmeddelande.

Även biträdande biträdande regionpolischef Jarl Holmström och polisområdeschefen Patrik Oldin har kallats till möte.