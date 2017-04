Dömdes för våldtäkt mot barn - nu mildras domen

Det var under 2014 som den då 19-årige mannen kontaktade en flicka som var under 15 år via sociala medier. Hemma hos flickan ägde flera sexuella handlingar rum.

Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn till fängelse i 1 år och 4 månader. Men hovrätten menar att handlingarna var frivilliga och ändrar därför rubriceringen till sexuellt utnyttjande av barn.

Det nya straffet blir villkorlig dom med samhällstjänst i 120 timmar, vilket motsvarar 4 månaders fängelse om fängelse dömts ut.

Istället för drygt 115 000 kronor i skadestånd ska mannen betala drygt 40 000 kronor till flickan.