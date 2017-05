Här är finalisterna i P4 Nästa!

Här är artisterna:

Hon började sjunga runt 7 års ålder efter att hennes farmor öppnat dörren till musiken. Agnes är 21 år gammal och uppvuxen i Värnamo. I P4 Nästa tävlar hon med låten Killed the dancefloor.

Elephant Lake är ett popband från Växjö med en stark fäbless för synthar i alla dess former. I P4 Nästa tävlar de med låten Wonder boy.

Tim Lööv är trubaduren som läser sista året på musiklärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. I P4 Nästa tävlar han med låten Too good to be true.

Frontback har spelat med grupper som Status Quo, på festivalen Sweden Rock och rockklubbar som Sticky Fingers i Göteborg. I P4 Nästa tävlar de med låten On and on.

Tjugotreåriga Erika Hansson har redan stått på scen i åtskilliga musiksammanhang. Som fjortonåring släppte hon sin första singel Med snabba vingslag och i P4 Nästa Kronoberg tävlar hon med I see the sign.

P4 Kronobergs vinnare får chansen att tävla i riksfinalen och den som slutligen vinner hela P4 Nästas tävling läggs på P4:s spellista och kommer att spelas för en miljonpublik.