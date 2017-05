Skogsbranden nu under kontroll

Nattens släckningsarbete har gått framåt i området kring byn Gillbonderyd.

– Branden är just nu under kontroll, men skulle det bli ett väderomslag med mycket blåst finns det risk att den kan blossa upp igen, säger Per Pettersson, räddningsledare på Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).

Ett 50-tal brandmän kommer att finnas på plats under tisdagen och fortsätta med släckningsarbetet.

– Nu under morgonen kommer vi att använda helikoptern för att spana över området, sen fattar vi beslut om vi kommer att använda den till att vattenbomba ytterligare, säger Per Pettersson.