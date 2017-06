Gräslig växtlighet på hybridmattan i Ljungby

I början av september förra året invigdes Lagavallens nya fotbollsplan, med hybridgräs, i Ljungby. Prislappen på gräsmattan var 2,5 miljoner och den var den första av sitt slag i Sverige.

Den beskrevs som extra stryktålig – kapabel för fler matcher och träningar än den tidigare gräsmattan. Men idag, nio månader senare, är hybridgräset inte i särskilt bra skick.

– Planen är inte bra. Under mina år i Ljungby IF har jag aldrig varit på en sämre plan vid den här årstiden. Då pratar jag om sju år som spelare och åtta år som tränare. Det växer inte något gräs direkt på den. Lite tuvig. Så det är något som är fel med den, säger Roger Ahl som är huvudtränare i fotbollsklubben Ljungby IF.

Hybridgräsmattan består av en grund av konstgräs – och sedan är tanken att naturligt gräs ska växa upp över konstgräset. Men att hybridgräsmattan i Ljungby ser ut som den gör – det beror inte på dålig skötsel. Det menar Bernt Gudmundsson, ansvarig anläggningschef på Ljungby kommun.

– Vi har följt alla instruktioner som vi ska följa. Och vi har haft dialog med leverantören av gräsmatten. Så vi har följt de instruktioner man ska följa för en hybridgräsmatta, säger Bernt Gudmundsson.

Ljungby IFs tränare Roger Ahl tror inte heller att problemet ligger i skötseln kring hybridgräsmattan.

– Det här tror jag är någonting som har blivit fel på vägen som de som har lagt planen måste ta tag i. Jag förutsätter att de fixar till det. Jag tror ju inte det är några större grejer, jag tror stenhårt på hybridgräs i framtiden. Men man förväntar ju sig att det ska vara bra när man lagt en massa miljoner på en fotbollsplan, säger Roger Ahl.