Kommunalrådet om hybridgräset: "Kunde varit bättre"

Så här beskriver Ljungby IFs tränare Roger Ahl skicket på hybridgräsmattan på Lagavallen i Ljungby.

– Planen är inte bra. Under mina år i Ljungby IF har jag aldrig varit på en sämre plan vid den här årstiden. Då pratar jag om sju år som spelare och åtta år som tränare. Det växer inte något gräs direkt på den. Lite tuvig. Så det är något som är fel med den, säger Roger Ahl som är huvudtränare i fotbollsklubben Ljungby IF.

Och kommunalrådet Magnus Gunnarsson (m) håller med om att hybridgräsmattan, som kostade 2,5 miljoner, kunde sett bättre ut.

– Jag var själv på en träning och tittade på gräsmattan. Det är ju helt klart att den kunde varit bättre. Där finns på vissa ställen som gräset inte vuxit, och på andra ställen är gräset lite ojämnt. Så hans kritik är helt riktig i det fallet, säger Magnus Gunnarsson och fortsätter:

– Men samtidigt får vi inte glömma att våren varit extrem kall och dessutom var planen klar i september 2016. Och att få den "up and running" och fungera på mindre än ett år... Så, jag tror vi kommer att få den att fungera. Men just nu är den inte speciellt bra, säger Magnus Gunnarsson.

Är det här bekymrande?

– I det långa loppet nej, i det korta perspektivet ja.

