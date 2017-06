Tiotal bilinbrott i natt

Polisen larmades strax efter midnatt om att två personer ska ha försökt bryta sig in i två bilar på Rönnäsvägen. När polisen kom till platsen hade personerna hunnit ta sig därifrån.



Senare under morgonen upptäckte flera bilägare att det hade varit inbrott i deras bilar och polisen återvände till platsen under morgonen för att inleda en brottsplatsundersökning.