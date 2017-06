Övervikt bland gravida ökar

Andelen överviktiga kvinnor som skriver in sig hos mödrahälsovården har ökat och under 2015 låg siffran på ungefär 40 procent för hela landet, vilket också stämmer in på Kronobergs län.

I rapporten som Socialstyrelsen presenterar syns att storstadsregionerna ligger lite lägre än resten av landet.



Övervikt ökar risken för bland annat graviditetsdiabetes, havandeskapsfögiftning och missfall.