Hundratals timmar övertid inom polisen varje månad

– Vi har varnat för detta under lång tid, och det har blivit värre och värre, säger Tomas Stjernfeldt, vice ordförande i Polisförbundet Region syd.

Bristen på poliser i kombination med poliser som flyttas till andra delar av landet gör att luckorna i polisernas schema är många.

Under april och maj i år motsvarade övertiden för ingripandeverksamheten i Ljungby och Växjö lokalpolisområde nära 400 000 kronor per månad. Och det är nästan dubbelt så mycket som under motsvarande period förra året.

Verksamheten blir väldigt sårbar

– Det sliter mycket på poliserna. De jobbar redan heltid och så får de gå in och jobba ganska många timmar i övertid. Och verksamheten blir ju väldigt sårbar, säger Tomas Stjernfeldt.

Och Tomas Stjernfelt menar att det nu måste till åtgärder:

– Vi behöver fler poliser och man måste se till så att de som finns i verksamheten stannar kvar. Och man måste hitta en strategi för att få tillbaka poliser som har slutat, men den strategin lyser med sin frånvaro inom polisledningen tyvärr.

Det är ett arbetsmiljöproblem

Per-Olof Söyseth är biträdande polisområdeschef i Sydöstra Götaland och han håller med om att den stora mängden övertid inte är bra:

– När det används på detta sättet som vi tvingas göra för att stundtals täcka miniminivåer så är det ett arbetsmiljöproblem. Det är klart det sliter på personalen.

Men han säger att det är en situation man inte kan råda över.

– Vi har befunnit oss och befinner oss fortfarande i en ansträngd situation både vad gäller den egna verksamheten och vad omvärlden kräver av oss. Vi jobbar för att det ska bli bättre, men det finns ingen quickfix för vi kan inte ta in poliser på annat sätt än att vi utbildar dem och det tar tre år.

Vad kan ni göra på kort sikt för att komma till rätta med övertiden?

– Under sommaren minskar vi vår övriga verksamhet, bland annat på spaningsverksamheten, och den personalen får gå ut och stötta både i yttre tjänst och i den akuta utredningsverksamheten. På längre sikt räknar vi med att resursfördelningsplanen ska få verkan.

Att det ska komma fler poliser hit?

– Ja, det är rätt, säger Per-Olof Söyseth.