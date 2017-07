Festivalen med allt från musik till örtvandring

Det är en aningen annorlunda festival som inte bara bjuder på musik och dans. Säljerydsfestivalen utanför Ingelstad satsar även på att erbjuda utbildande workshops.

– Vi har bland annat haft civilkurageträning, säger en av arrangörerna Olivia Bolin.

Leon Trüschel tillsammans med brodern Tasio Trüschel och Olivia Bolin är några av de som är med och arrangerar festivalen. Men de är inte ensamma. Säljerydsfestivalen grundar sig i volontärarbete. En av de som ställer upp och hjälper till är Merlin.

– Det är väldigt många openminded människor som arbetar tillsammans och inte vill ha den här standardkänslan på en festival. Det är gemenskap och vi jobbar tillsammans, säger Merlin som hjälper till i köket.

Festivalen lockar många artister och har hela 133 band på schemat. Utöver musiken erbjuds bland annat örtvandringar där de smakar på 20-30 olika växter. Merlin är en av dem som uppskattar Säljerydsfestivalen för dess unika drag.

– Jag ser fram emot helheten. Alla volontärer, alla människor, alla artister och allting. By the people, for the people. Det är den känslan som är det största för mig, säger Merlin.