Växjö DFF testade på amerikanska traditioner

Ett av Växjö DFF:s ungdomslag har sedan tidigare ett utbyte med en vänorten Dultuth i USA. Nu har Duluths fotbollslag åkt till Sverige för att hälsa på Växjö DFF:s flickor födda 2001 och 2002.

– I grunden är det ett fotbollsutbyte, men det handlar mycket om vänskap också, säger Växjö DFF:s Agnes Jelander.

Besöket sträcker sig över två veckor och inföll samtidigt som USA:s nationaldag.

– I usually spend the day by the water, with my friends and family, just having a good time, säger Amber Zierden.

Firandet tog plats på Östra IP och Linn Dahlin, en av spelarna i Växjö DFF:s flicklag uppskattar traditionen.

– Det är en stor grej för dem. Jag gillar att fira högtider så det är roligt med något nytt, säger Linn Dahlin.