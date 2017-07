Per Schöldberg: Se utanför Växjös innerstad för att hitta bostad

P4 Kronoberg berättade under tisdagen att kötiden för att få en bostad i länet är flera år lång. Kommunalrådet Per Schöldberg (C) säger att kommunen försöker bygga hyresrätter kombinerat med andra bostadsformer för att möta behovet.

– När vi skapar ett nytt bostadsområde så jobbar vi efter principen att vi har blandade upplåtelseformer. Trummen är ett sådant exempel, där det finns både hyresrätter och bostadsrätter kombinerat, säger Per Schöldberg.

Men Per Schöldberg (C) menar att det finns en del man kan göra som bostadssökande för att påverka sin kötid.

– För det första måste man bevaka sin köplats. För det andra kan man se till privata fastighetsvärdar också. Den som har möjlighet kan också försöka spara till en bostadsrätt. Och för det fjärde behöver man kanske se utanför Växjös innerstad för att hitta lägenheter, säger Per Schöldberg.