Möten och flytvästar på internationellt läger

– Det betyder Go out Be in, det är ett ungdomsutbyte som försöker motivera ungdomar att vara utomhus och ha aktiviteter och att även vara i stan, säger Joana Pinhiero, ansvarig för lägret i Fyllerydskogen i Växjö.

Det är organisationen Globala Växjö och nätverket SIP som ordnar lägret i Växjö för femte året.

– Jag tycker om att möta nya människor och träffa olika kulturer och mötas med egna fördomar. Ibland pratar vi om det politiska systemet och flyktingsituationen men ibland skadar det inte att ha lite kul, säger Eman Khalif, en av deltagarna på lägret.