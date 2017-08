Öster fick med sig poäng trots ny utvisning

Det blev nya poäng för Öster i den 19:e omgången av Superettan. Karl-Johan Lindblad återvände till målprotokollet även denna match, då han satte 1-0 från straffpunkten. Straffen kom till efter att David Johannesson träffat överarmen på Gefles back Martin Rauschenberg.

– Det var mitt sjunde raka straffmål, men jag tänker mer på deras mål. Och det är åt det sura hållet, sa Karl-Johan Lindblad efter matchen.

Detta eftersom ledningen blev kortvarig för Öster, då Gefle kvitterade bara två minuter senare. 1-1 kom efter att en lång frispark landat på fötterna på nyförvärvet Bajram Ajeti, efter att just Karl-Johan Lindblad kommit lite snett in i situationen. Ensam med målvakten placerade Ajeti in bollen.

Med dryga kvarten kvar av matchen drabbades Öster av en ny utvisning (lagets sjunde för säsongen) då Jonathan Drott fick syna sitt andra gula kort.

– Idag får vi två gula kort, precis som förra matchen. I andra matcher har vi fått direkta röda. Varför vi åker på röda kort i nästan varenda match? Det har jag inget bra svar på, då hade vi åtgärdat det. Men det är anmärkningsvärt, sa samme Lindblad efter matchen.

Trots numerärt underläge lyckades Öster stänga defensiven bra och hade faktiskt bud på ledningsmål både en och två gånger, men Gefles Christian Ljungberg blev räddande ängel på mållinjen bägge gångerna.