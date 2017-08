Kulturskolans elever uppträder med musikalstjärna

– Vi har övat över ett halvår inför den här konserten. Det ska bli jättespännande att köra här i kväll. Det är lika kul varje år, säger Alma Svensson från kulturskolan.

De ska spela några låtar med Peter Johansson och några låtar enskilt.

Peter Johansson, som själv har bakgrund i en kulturskola, ser fram emot spelningen.

– Man kommer ihåg hur man var själv i den åldern och det är kul om man kan inspirera och komma och jamma med dem, säger han.

Under hösten är han aktuell med turnén Champions of Rock som hyllar rockbandet Queen. Han har tidigare bland annat medverkat i Queen-musikalen We Will Rock You i London, den svenska uppsättningen av Jesus Christ Superstar, Jersey Boys samt i rockmusikalen Rock of Ages.

– Jag kommer att sjunga och spela lite gitarr, men mest sjunga. Jag ska göra en del Queenlåtar eftersom det har blivit min grej de senaste åren. Men också lite andra klassiker som David Bowie och Depeche Mode, säger Peter Johansson.

