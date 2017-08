Frontback fyra i P4 Nästa

Medlemmarna i Frontback var glad över fjärdeplatsen efteråt, men ett teknikstrul under framförandet av "On and on" på lördagskvällen la lite sordin på stämningen. Gitarrljudet i förstärkaren blev fel av någon anledning. Ljudet skulle vara distat – men blev i stället allt för "rent".

– Det blev en helt annan låt, säger sångerskan Anlo Front.

Ljudet hämmade framförandet enligt henne.

– Man fick köra på. Vi vet ju vad vi ska göra, men det blir inte alls samma sound. Vi fick ju inte ut det vi ville.

– Det blev nog tyvärr ingen rättvis bedömning. Vinnaren var jätteduktig, men det vi är besvikna på just nu är att vi inte kunde framföra vårt bidrag så som vi vet att det ska vara inför juryn som var på plats, säger Kristoffer Stridh.

Men han poängterar att de ändå är nöjda med tävlingen.

– Vi är jättetacksamma för allt stöd vi har fått. Den här tävlingen öppnar förhoppningsvis många nya dörrar för oss. Vi har haft fantastiskt kul ända fram till slutet.