Han lurades av "Ljungbybedragaren"

Rättegången mot "Ljungbybedragaren" kommer att fortsätta även under nästa vecka. Mannen misstänks för att ha lurat personer på belopp i mångmiljonklassen.

P4 Kronobergs Per Brolléus har träffat en man som var åhörare under rättegången i Växjö tingsrätt under fredagen. Förra gången var mannen som vill vara anonym (mannens röst är förvrängd i inslaget) en målsägande, han hade själv lurats av mannen på många miljoner.

– Jag tycker att det är beklämmande att mannen ska ha kunnat fortsätta med sin verksamhet, säger den anonyme mannen.

– Bedragaren är oerhört förslagen och svår att värja sig emot och jag brukar säga till mina vänner att vissa människor drabbas av cancer. Jag drabbades av det här och man är lika chanslös i båda fallen.

– Det är en man som har en oerhörd förmåga att dupera folk och mannen är fullständigt hänsynslös. Det är en helt bottenlöst hänsynslös person, avslutar mannen.