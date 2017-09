Mia Dorsey i Florida: "Panikkänsla"

Mia Dorsey från Ljungby bor med sin familj ungefär en kilometer från kusten och håller just nu på att säkra huset inför en eventuell översvämning.

– Vi gör så gott vi kan med att höja möbler och tavlor. Men vi packar också för att åka till en lägenhet vi har på elfte våningen där det inte kan bli någon översvämning.

Irma har nedgraderats från kategori fem till en fyra på den femgradiga skalan, men antalet stiger efter orkanens framfart över Karibien.

Nu drar den vidare mot Kuba och Haiti och väntas slå till mot USA:s sydöstra kust under lördagen (svensk tid).

– Jag vet inte om jag ska gråta eller skratta. Det är en panikkänsla såklart, men man får jobba metodiskt med listor och bara preppa, säger Mia Dorsey.

Vilken information får ni?

– Det är livestreamat på alla lokala kanaler. Det är bara "get out, get out, get out".