الصحفي سام إدوارد من راديو كرونوباري

للمرضى الموجودين في قسم الطوارئ. أو يجب عليك الاتصال مباشرة بالرقم 112 لطلب سيارة الإسعاف وهو الرقم المجاني المخصص لحالات الطوارئ فقط.

إذا كان طفلكم يعاني من ألم في الأسنان، فعليكم الاتصال بمركز الرعاية السنية لحجز موعد قريب، أما إذا كان الألم حادا فعليكم الاتصال بقسم الطوارئ في المركز.

لكن ماذا تفعل إذا شعرت بوعكة صحية طارئة خلال العطلة، حيث المراكز الصحية مقفلة؟ في هذه الحالة عليك التوجه إلى مركز الرعاية الصحية المناوب