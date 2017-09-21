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Kronoberg
فيكخو

الصحفي سام إدوارد من راديو كرونوباري

وقت النشر kl 09.40
المشزار الكروي راسه حجا
(4:59 min)
الصحفي سام مع جاكيت
لاجل السياسية بنتقل عغلى ال‘هلام صورة: تماتياس هولم

للمرضى الموجودين في قسم الطوارئ أو يجب عليك الاتصال مباشرة بالرقم 112 لطلب سيارة الإسعاف وهو الرقم المجاني المخصص لحالات الطوارئ فقط

للمرضى الموجودين في قسم الطوارئ. أو يجب عليك الاتصال مباشرة بالرقم 112 لطلب سيارة الإسعاف وهو الرقم المجاني المخصص لحالات الطوارئ فقط.

إذا كان طفلكم يعاني من ألم في الأسنان، فعليكم الاتصال بمركز الرعاية السنية لحجز موعد قريب، أما إذا كان الألم حادا فعليكم الاتصال بقسم الطوارئ في المركز.

لكن ماذا تفعل إذا شعرت بوعكة صحية طارئة خلال العطلة، حيث المراكز الصحية مقفلة؟ في هذه الحالة عليك التوجه إلى مركز الرعاية الصحية المناوب

Sam Edward
sam.Edward@sverigesradio.se
0475415748574

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أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
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