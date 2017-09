Kvinna gripen efter knivhot

Enligt inre befäl vid polisen Emir Bajric var mannen och kvinnan nära bekanta. Händelsen började under kvällen efter att hon enligt uppgift ska jagat honom via telefon och även fysiskt.



När polis kom fram till platsen fanns kvinnan inte kvar.

Vid 05.00 på lördagsmorgonen greps kvinnan och fördes till polisstationen i Växjö. Den gripne misstänks för olaga hot och ska förhöras under förmiddagen.