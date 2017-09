Nu får Växjö ny asfalt

Arbetet kommer pågå under två veckors tid och ske på kvällar och nätter.

De vägar som blir aktuella är Norrleden och på väg 23 vid Norremark som också blir det mest omfattande arbetet. Från Norremarksrondellen i söder och norrut förbi Sandsbro.



Under nattetid kommer trafiken ledas om via Råddjursvägen.

Omledning för trafik öster ut kommer ske via Mörners väg, Liedbergsgatan, Lillestadsvägen och Hjalmar Petris väg.

Trafiken västerut på Norrleden ska enligt trafikverket inte påverkas.