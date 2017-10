Värnamo till attack mot Öster efter avslöjandet: "En fientlig handling"

Det var i fredags som P4 Kronoberg kunde avslöja att Östers IF var överens med IFK Värnamos tränare Christian Järdler till nästa säsong, trots att Järdlers kontrakt med Värnamo sträcker sig även över nästa år.

– Vi ser det här som en fientlig handling från Östers IF helt enkelt. Öster har gått bakom ryggen på oss genom att under rådande seriespel, och att Christian står under kontrakt med oss även över nästa år, ta kontakt och göra upp med honom utan vår vetskap, säger Värnamos ordförande Kaj Larsson.

– Kutymen är att ta kontakt med klubben först och förvissa sig om om det är görligt eller ej, fortsätter han.

IFK Värnamo har kallat till presskonferens på måndag klockan 10.00 med anledning av uppgifterna. Enligt Kaj Larsson har klubben fått flera samtal från supportrar och sponsorer.

– Vi vill reda ut allt kring den här frågan, för våra medlemmar och sponsorer. Vi vill visa hur det här gått till och det är därför vi basunerat ut detta.

Enligt Kaj Larsson så är klubbens intention att fullfölja kontraktet med Christian Järdler.

– Det är de (Öster) som har bollen. Vi kommer fullfölja kontraktet med Christian, säger han.