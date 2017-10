Låga kostnader för elevhälsan i länet

Skolverkets senaste statistik visar att kostnaden för elevhälsa i landets kommunala grundskolor varierar kraftigt.

I Alvestas kommunala grundskolor lades 1 550 kronor per elev under förra året, vilket är ungefär hälften så mycket som riksgenomsnittet på 3 060 kronor.

Samtliga kommuner i Kronobergs län ligger under riksgenomsnittet förutom Markaryd där elevhälsan kostar 5 880 kronor per elev.

Allra lägst kostnad i Sverige för elevhälsa under förra året hade Nordmaling i Västerbottens län med 1 520 kronor per elev. Mest i landet lade Bräcke i Jämtland på elevhälsa – 11 000 kronor per elev.

Elevhälsan regleras i skollagen och i statistiken ingår kostnader för bland annat skolsjuksköterskor, skolkuratorer och köpta tjänster från exempelvis landsting.

Däremot räknas inte kostnader för exempelvis lokaler, elevassistenter och skolvärdar in.

Enligt Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen, beror kommunernas skillnader på hur elevhälsan organiseras.



– På en del ställen finns den på skolenheterna, på andra ställen kan den finnas centralt. En del huvudskolmän kanske köper in tjänsterna. Men alla elever ska ha tillgång till elevhälsa, säger Susanne Zetterquist till Nyhetsbyrån Siren.