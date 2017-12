RÖSTA: Elin sprider kunskap om diabetes – samlar in miljoner

Elin Cederbrant är 18-åringen från Växjö som kämpar för ökad kunskap om diabetes typ 1. I nuläget har hon samlat in tre miljoner till en informationskampanj och startat Together Against Diabetes. Nu är hon alltså en av finalisterna och har chansen att bli Årets kronobergare 2017.

– Det känns helt fantastiskt och absolut inget jag hade väntat mig, säger Elin Cederbrant.

I ljudklippet hör du Elin berätta om vad som är mest frustrerande med människor som inte kan tillräckligt mycket om diabetes.

