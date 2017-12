Mello-vinnarens resa började i Växjö

Under en hel vecka andades Växjö mello och många laddade inför den stora musikfesten i Vida arena.

I startfältet fanns bland andra den äldsta artisten i sammanhanget någonsin, 88-årige Owe Törnqvist och de unga talangerna Bella & Filippa och FO&O.

Men med löpband på scenen och låten I can't go on var det Robin Bengtsson som slutligen tog sig hela vägen från Växjö till Kiev och Eurovision song contest.