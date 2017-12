Tingsryd tog en poäng mot formstarka Almtuna

Det är tufft för alla lag att ta trepoängare mot Tingsryd, även för formstarka Almtuna. Tingsryd tog ledningen i början av matchen men minuter senare kunde Almtuna kvittera. Andreas Ljunggren i målet kunde inte stoppa sin bror Daniel, och efter det var det Almtuna som tog över matchen.

– Almtuna kommer ut och för matchen, vi får jaga och jobba hårt i egen zon. Men jag tycker att vi löser det helt okej. Sen växer vi in i matchen eftersom. Jag ser det som en vunnen poäng i slutändan ändå, säger Niklas Enberg.

Det var en match som länge stod och vägde men där bortalaget kunde hålla kontrollen. Det hindrade Tingsryd från en kvittering under en lång period. Men med ungefär fyra minuter kvar kunde Niklas Enberg kliva fram med ett slagskott rätt upp i krysset.

– Ja jag blundade och sköt i princip, det var skönt att den gick in. Det var skönt också för att vi har haft några matcher när vi har kommit in i tredjeperioden och legat under och inte åstadkommit några klara chanser. Nu vände vi och vann den tredje perioden, säger Niklas Enberg om kvitteringen.

Tingsryd har nu tagit poäng i sex av sju matcher, men endast en av dem vinsterna är en trepoängare. Man lyckas inte hålla undan i fulltid och Niklas Enberg kommenterar det:

– Vi sliter och jobbar hela matchen. Men vi kommer inte riktigt mot mål och får dom där farliga chanserna. Varför vet jag inte, Almtuna är starka framför mål. Det har varit lite så här hemma, vi har inte riktigt fått ut i slutändan.