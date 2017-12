Spelare och ledare i Växjö prisas av fotbollförbund

Årets utmärkelser 2017 utses av Smålands Fotbollförbund tillsammans med sportjournalister i Småland. Två av årets priser gick till Kronobergs län. Årets kvinnliga ledare blev Sara Lennqvist från Östers IF och Jonna Ståhl, Växjö DFF, blev Årets damspelare.

Här är alla vinnare

Årets herrspelare - Robert Gojani, Jönköpings Södra IF

Juryns motivering:

25-åringen som har IFK Öxnehaga som moderklubb, debuterade i Jönköping Södras A-lag 2011 och har varit en bidragande orsak till lagets framgångar de senaste åren. Robert har en fantastisk blick för spelet och passningsfot som nu bidragit till att han blivit uttagen till januariturnén-18 med A-landslaget. Han bokfördes för tre mål och två assist på 25 matcher under 2017.

Årets domare - Almir Kadiric, Ekenässjön

Juryns motivering:

Almir tilldelas utmärkelsen för sin målmedvetenhet och klivet uppåt på domarstegen. Han startade sin karriär som distriktsdomare 2001 och var bl a med i ett talangprojekt i Småland 2009. Han blev ordinarie regiondomare 2012 och efter att ha etablerat sig under några år började han att visa framfötterna. Under 2017 fick han chansen att gå Steg 4 under SvFFs flagg och tog chansen under de provmatcher han fick under hösten. Med en ödmjuk inställning och en målmedveten satsning har han lyckats att ta en ordinarie plats som domare i div 1. Det som ytterligare kännetecknar Almir som domare är matchledarskap, ansvar och känsla för teamet.

Årets domartalang - Jesper Rundberg, Nässjö

Juryns motivering:

Jesper tilldelas utmärkelsen för stort engagemang och intresse för fotbollen såväl på som utanför planen. Trots sin unga ålder har Jesper redan packat ryggsäcken full med erfarenhet som kommer ge honom stöd i sin fortsatta karriär mot högre divisioner. Efter bara ett drygt år i karriären redan visat upp sig som Assisterande domare i div 3 Herrar och på god väg i stegen även som domare. Jesper är en naturlig talang och matchledare som med god uppföljning kommer sätta Småland på fotbollskartan i framtiden. Genom stort engagemang och intresse för fotbollen såväl på som utanför planen.

Årets damspelare - Jonna Ståhl, Växjö DFF

Juryns motivering:

Jonna Ståhl har varit lagkapten i Växjö DFF och spelat samtliga matcher i Elitettan 2017. Jonna anpassar sitt spel för att hjälpa laget så mycket som möjligt och ger alltid sitt bästa. Förutom sitt hårda jobb i defensiven besitter Jonna även styrkor i anfallsspelet, där hon förmodligen varit en av Elitettans bästa spelare att driva med bollen i hög fart och ta sig förbi sina motståndare. Det har blivit några solomål från Jonnas fötter och under året har hon gjort åtta mål, samt sju assist från sin mittfältsposition.

Årets ungdomsledare - Dennis Fransson, Storebro IF

Juryns motivering:

Dennis är en eldsjäl som brinner för fotboll. Han är ensam ledare för klubbens P-10 lag där många av spelarna är av utländsk härkomst. Han lägger ner mycket tid och engagemang kring spelarna. På klubbens årsfest fick han utmärkelsen "Kompispriset" som går till en eldsjäl i föreningen. Han är ett föredöme både som ledare både bland spelare, kompisar och domare. Dennis är en värdig representant som årets ungdomsledare.

Årets kvinnliga ledare - Sara Lennqvist, Östers IF

Juryns motivering:

Oavsett ursprung och ålder så finns Sara där för att hjälpa ungdomar att nå sina drömmar. Med ett enormt hjärta ger hon varje barn och ungdom den kärlek och värme de förtjänar. Hennes låga brinner evigt stark för Araby IF, Centrumskolan, Smålands Fotbollförbund och Öster i Samhället där både barn samt vuxna växer som människor i hennes starka sken. Var alltid snäll! Detta lärde hennes farmor henne redan vid barnsben och de orden definierar Sara bäst.

Årets ungdomsförening - Västerviks FF

Juryns motivering:

Föreningen arbetar enligt gemensam policy, VFF-modellen, där övergripande mål finns framtagna för verksamheten. För att nå målen skall föreningen aktivt arbeta mot toppningar och selektering ar av barn och ungdomar. 2017 har varit ett rekordår för föreningen i antal utövare. Klubben satsar också på att utbilda sina ledare. Utöver detta har också föreningen startat upp ny verksamhet, Fotboll för alla. Här vänder man sig till ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Från att ha varit en slumrande förening finns nu ett stort engagemang i föreningen och under 2018 finns även planer på att starta upp en egen cup till sommaren.