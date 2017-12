Fasth bommade igen när Växjö nollade Färjestad

I ett gruffigt möte (28 utvisningsminuter) mot ett formsvagt – men segertörstande – Färjestad gjorde Växjös målvakt Viktor Fasth comeback med besked. Han såg genomgående mycket stabil ut och räddade samtliga 27 skott som Färjestad avlossade åt 35-åringens håll.

Fasth hade även god hjälp av sina stolpar som räddade tre skott åt Växjö-målvakten. Växjös Robert Rosén var nöjd över Fasths hållna nolla.

– Det är alltid kul, speciellt för målvakterna, att hålla nollan. Men även som lag. Någonstans har man ändå gjort en ganska bra match defensivt om man håller nollan. Men det klart att Viktor gör ett par bra räddningar och Färjestad har något skott i stolpen, men en nolla är alltid skön att hålla, sa Robert Rosén.

Lagen var i övrigt mycket jämna och att Växjö avgjorde matchen berodde i stor mån på tillfälligheter. I den andra perioden styrdes en puck via Adam Brodecki, rätt upp i luften och in bakom Stefan Steen till 1-0. 46 sekunder senare styrdes ett skott turligt via Robert Rosén in till 2-0. Innan perioden var slut kunde samme Rosén peta in pucken i nät till 3-0.

– Första två perioderna var det ganska böljande. Färjestad har några farliga lägen och vi utnyttjar våra chanser på ett jättebra sätt och skaffar oss en 3-0-ledning inför sista. I tredje spelar vi stabilt och kontrollerar händelserna. Så en skön avslutning på året, sa Robert Rosén.