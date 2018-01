Elin Cederbrant är Årets Kronobergare 2017

– Det här priset är för så många fler än bara mig, säger Elin Cederbrant.

Under onsdagen stod det alltså lart att ni lyssnare har röstat fram 18-åriga Elin Cederbrant från Växjö som Årets Kronobergare 2017. Det totala antalet röster på Elin och de andra fyra kandidaterna slog rekord.

– Vi har aldrig tidigare fått in så många röster, säger Ulf Myrestam, juryns ordförande.

Elin Cederbrant från Växjö vinner priset för hennes kamp för ökad kunskap om diabetes typ 1. Hon har samlat in tre miljoner kronor till en informationskampanj och startat initiativet Together against diabetes.

Förutom Årets Kronobergare 2017 delades ytterligare två priser ut under onsdagenseftermiddagen. Priset Årets Idrottsöverraskning gick till hockeyspelaren Zion Nybeck och Årets Utmanare 2017 blev Ahmad Rahimi som har engagerat sig för unga afghaners öde.