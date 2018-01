"Ett pris för så många fler än bara för mig"

– Det är ett pris för så många fler än för bara mig. Det är så många andra som också kämpar med det här varje dag, sa Elin när hon tog emot utmärkelsen på Residenset i Växjö.

18-åriga Elin Cederbrant kommer från Växjö och hon kämpar för att sprida kunskap om diabetes typ 1. Hon har samlat in över tre miljoner kronor till en informationskampanj och har startat initiativet Together against diabetes.

När vi träffar henne dagen efter vinsten har hon fortfarande inte riktigt hunnit smälta det som har hänt.

– Att flest människor har röstat på mig! Det kan jag knappt tänka på, säger en rörd vinnare.