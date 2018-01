Växjö Lakers vände och vann mot Frölunda

Serieledande Växjö visade klass och vände underläge med 0-2 till seger med 5-2 mot hemmastarka Frölunda i Göteborg. Fyra mål i tredje perioden avgjorde.

Växjö vann SHL:s grundserie förra säsongen och har också en klar serieledning denna vinter. Men i Göteborg har smålänningarna inte lyckats på länge. Den senaste Växjö-segern på bortais mot Frölunda kom i slutspelet 2015. Efter det har Frölunda tagit fyra raka hemmasegrar mot Växjö.

Den här matchen började i samma stil. Frölunda ledde med 2-0 efter 20 minuter. Victor Olofsson gjorde båda målen, och de var ganska lika. Powerplay, passningar i sidled framför Växjös mål, sedan fick Olofsson stå ensam och skjuta utanför bortre stolpen - första gången mot öppen målbur.

Kvällens andra akt dominerades dock av Växjö. Johan Gustafsson imponerade i Frölundas mål och höll nollan länge. Men med drygt en minut kvar av perioden kom Växjös reducering när backen Eric Martinsson sköt efter en tekning.

– Det är två riktigt bra lag som spelar. Då är det oftast jämnt, sade Eric Martinsson till C More.

Och efter bara tio sekunder av tredje perioden blev det riktigt jämnt, när Växjös Adam Brodecki åkte in i Frölundas zon och stänkte in 2-2.



Vid 5.45 i tredje kom också 3-2 till Växjö. Brendan Shinnimin noterades som målskytt, men egentligen var det Frölundabacken Fredrik Styrman som schabblade in pucken förbi Johan Gustafsson efter Shinnimins avslut.

Växjös vändning fortsatte med 4-2 av Andrew Calof efter 11.49 av tredje perioden. Frölunda tog ut målvakten för en extra utespelare i slutminuterna, men det ledde bara till 5-2 i öppet mål av Calof.