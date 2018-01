Åby/Tjureda imponerade defensivt – räddade ett poäng

Åby/Tjureda presterade mot Ljusdal under lördagseftermiddagen. En stark defensiv match gjorde att man inte släppte in några mål under spelet. Ljusdals tre mål kom nämligen vid hörnor, där dom ofta levererar. Trots en tappad ledning kunde Åby/Tjureda kvittera och rädda ett poäng, slutresultatet skrevs till 3-3.