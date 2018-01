Växjö till historisk CHL final på hemmais

Växjö startade matchen starkast vilket även gav dem tidig utdelning. Elias Pettersson smällde upp pucken bakom Janus i Liberec målet i powerplay. Men hemmalaget nöjde sig inte där, det tog endast 36 sekunder innan förstakedjan utökade ledningen. Efter ett fint passningsspel mellan Calof och Shinnimin var Martin Lundberg på rätt ställe och kunde enkelt lägga in pucken i öppet mål. Ett till mål hann det bli innan paus, när Fröberg tog vara på Liberecbackarnas slarv och la in pucken.

– Vi ville fortsätta jobba hårt, göra det svårt för dom. Det är skönt att få ett tidigt mål sen får vi två flytmål och sen bygger vi vidare på det, säger tvåmålskytten Elias Pettersson om dagens insats.

Periodpausen saktade inte ner hemmalaget utan knappt två minuter in utökades ledningen till 4-0. Ännu en gång kunde Växjö överlista Liberec och Kiiskinen lyfta in pucken i mål. Även i mitten perioden var det hemmalaget som hade kontroll och man höll Liberec från att komma in i matchen. Däremot kom reduceringen i periodens sista minut när hemmalaget spelade med en man mindre.

I den avslutande perioden var det länge mållöst, med en känsla av att matchen skulle spelas av. Efter tolv minuter var det Netterberg som starkt avslutade medans han fick en crosschecking i ryggen. Pucken gick in mellan benen på Janus och där spikades matchen igen ännu mer. Viktor Fasth fick även idag stå för några starka räddningar. Sista spiken i kistan kom när Pettersson kunde göra sitt andra mål och dra iväg resultatet till 6-1.

Vinsten idag innebär en final den sjätte februari mot JYP Jyväskylä. Elias Pettersson, som spelat en stor roll i laget denna säsong, säger så om finalen på hemmais:

– Jätteroligt, alltid roligt att spela inför hemmafansen. Han fortsätter berätta vad de ska göra för att vinna: Det är att fortsätta vårt gameplan, jobba hårt. Jobbar vi inte hårt blir det svårt att vinna. Även hur skickligt lag vi har, så det gäller att göra jobbet varje match.