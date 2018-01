Katedralelever befinner sig i en bubbla inför stora showen

– One way ticket är vår musikal och det är en hyllning till livet, till musiken och alla människor man träffar på under resans krokiga väg, säger Astrid Brodén, som går i trean och läser musiktillägget.

Ni som går i trean, vad har ni för roll i detta?

– Vi är producenter, men jag regisserar också eftersom det är mitt gymnasiearbete. Sedan så spelar vi också roller, säger eleven Lina Larsson.

Hur är det dagarna före premiären på fredag? Ni beskrev det som en bubbla.

– Man lever ju här med varandra och väldigt tätt inpå varandra. Vi är ju här inne från åtta på morgonen till tio på kvällen så det är väldigt mycket att när man kommer ut från aulan så tänker man, vilka de här människorna är som vi inte ser annars, säger Lina Larsson.