John Lundvik direkt till final i Melodifestivalen

Första deltävlingen hölls i Karlstad under lördagskvällen. John Lundvik, som gjorde debut som artist i musiktävlingen, röstades direkt till finalen i Friends Arena den 10 mars.

– Jag är fortfarande chockad. Jag är en underdog i den här tävlingen och står mot hela Elitsverige när det kommer till artister. Jag är helt överväldigad, säger John Lundvik.

Vidare till final gick även Benjamin Ingrosso med låten "Dance you off". Sigrid Bernson med "Patrick Swayze" och Renaida med "All the feels" röstades vidare till andra chansen.