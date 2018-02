Martinsson om bortdömda målet: "Hade varit mål i SHL"

När Växjö låg under med 1-0 mot finska JYP Jyväskylä i finalen av CHL sköt Växjös Eric Martinsson in pucken i mål. Men målet dömdes bort eftersom domarna ansåg att Martin Lundberg körde in i den finska målvakten. Något som P4 Kronobergs ishockeyexpert Mike Zanier höll med om:

– Det var helt rätt beslut av domaren. Lundberg var inne i målområdet och rörde målvakten innan pucken gick in i mål. Han hindrade målvakten att rädda pucken, sa Mike Zanier.

Eric Martinsson sa själv så här efter matchen:

– Vi hade ett möte i somras med domarna i SHL som gick igenom just sådana här situationer och sa att i år ska det bli mål. Men nu är det tyvärr inte SHL vi spelar. Men just av den anledningen trodde jag att det skulle bli mål. Men i CHL verkar det vara lite annorlunda regler, sa Eric Martinsson.

Men du håller inte med om domslutet?

– Jag har väl egentligen ingen kommentar till det mer än att jag gick på den infon jag hade fått i SHL och sedan att det döms så i CHL, det får man rätta sig efter, sa Eric Martinsson.