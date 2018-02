Fasth storspelade mot Finland

Sverige höjde sitt spel jämfört med de andra matcherna i OS, och redan i första perioden hade Sverige tagit ledningen med 1-0.

I andra perioden kvitterade Finland, och det var första målet som Victor Fasth släppt in under OS. I tredje perioden fick Patrik Zackrisson pucken på retur och Sverige kunde återigen ta ledningen med 2-1. Finland tog ut sin målvakt i slutet av sista perioden, för att få in en kvittering, men istället punkterade Oscar Möller matchen.