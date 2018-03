20-tal vandaliserade bilar i centrala Växjö

Det var vid midnatt som polisen fick in ett larm att flera bilar vandaliserades på Nygatan, i Växjö. Ett vittne fick själv se sin bil förstöras av två de männen. När polisen kom till platsen upptäckte man att att bilar på Skolgatan och Gamla norrvägen, också hade blivit drabbade, säger Andreas Jörnefeldt, jourhavande förundersökningsledare i Växjö. Ingen har blivit gripen för händelsen, och polisen hoppas få in fler vittnesmål under dagen.