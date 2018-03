Sex miljoner ägg i timmen äts under påskafton

Totalt under hela påskveckan äter vi svenskar 4 000 ton ägg. Absolut flest ägg stoppar vi oss under påskaftonskvällen då vi beräknas äta sex miljoner ägg i timmen, enligt branschorganisationen Svenska ägg.

De länder där man äter flest ägg per människa är Kina och Japan där man äter omkring 350 ägg per år. Medan vi i Sverige äter runt 200 ägg per år.