Redo för åtta timmars prov: "Är inte så farligt"

– Om man kan komma in på en högskola som är under flera år så tycker jag inte att åtta timmar är så farligt, säger Elin Wieslander som ska skriva sitt första högskoleprov under lördagen.

76 395 personer är anmälda i landet vilket är 312 färre än för ett år sedan. Av dem är 78 procent 24 år eller yngre.

– Det ska bli kul tycker jag, man får ta chansen och lyckas jag kommer jag kanske in på det jag sökt i stället för på betygen, säger Erik Granqvist som går på Katedralskolan i Växjö.