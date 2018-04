Marwa följer klassen via en robot

Det var i höstas som Region Kronoberg köpte in fyra AV1-robotar. Roboten hör och ser allt som tas upp i klassrummet. Eleven följer lektionen via en app och kan till och med räcka upp handen och ställa frågor via robotens högtalare. En av robotarna finns på Hackebackeskolan i Lessebo.

– Nu kan man vara social med sina kompisar, men kan följa med i skolan och man kan nå målen. De kan vara med i skolan genom en robot, säger Camilla Jönsson, IT-pedagog på Region Kronoberg.